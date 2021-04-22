今天在大聯盟場上國民迎戰紅雀隊，最終國民以1：0險勝紅雀，其中最引人矚目的就是國民強投薛爾瑟(Max Scherzer)對上阿瑞納多（Nolan Arenado），而今天「瘋狂麥斯」薛爾瑟主投6局被敲4安丟出1保送，但飆出9次三振無失分，壓制力依舊驚人，國民也在2局下半先馳得點拿1分，讓薛爾瑟成勝投候選人，接替上場的蘭尼(Tanner Rainey)、哈德森(Daniel Hudson)、韓德(Brad Hand)也都守住局面，讓薛爾瑟順利拿下勝投。

Max Scherzer has a 0.47 ERA over his last 3 starts.#Scherzday // #NATITUDE pic.twitter.com/04VnU0nko9 — Washington Nationals (@Nationals) April 21, 2021

而在國民打線這邊共敲出4支安打，其中艾維拉(Alex Avila)3打數2安打貢獻1分打點，這1分也幫助國民最後拿下勝利，另外騰納(Trea Turner)、貝爾（Josh Bell）各有1支安打表現。紅雀這邊則敲出6支安打，但1分都沒拿下，新同學阿瑞納多3打數敲1安打，狄揚(Paul DeJong)3打數2安打，威廉斯(Justin Williams)、坎尼澤(Andrew Knizner)、投手馬丁尼茲(Carlos Martinez)則各敲1安，但都未幫球隊得分。

Max Scherzer has passed Mike Mussina on @MLB's All-Time Career Strikeouts list.



Scherzer is now 21st all-time with 2,814.#Scherzday // #NATITUDE pic.twitter.com/r0ZqaR84qt — Washington Nationals (@Nationals) April 21, 2021

薛爾瑟在上一場面對響尾蛇，投7局繳出10次三振，其中在7局上半投出的第8次，也是生涯第2806次，追平傳奇投手賽揚(Cy Young)生涯三振數，接著面對下一棒投出第9K，正式超越賽揚排到史上第22。這場則緊追紀錄，投完6局三振數也正式超越前洋基王牌穆西納(Mike Mussina)，排到歷史第21，另外國民也是以1：0為他拿下勝利，今年的他不僅實力超群，連球運也非常不錯，並不斷在突破生涯紀錄。

(中時新聞網)