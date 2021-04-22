生達(1720)今年內外銷市場可望同步成長，在內銷市場方面，訂單能見度已到6月，而在外銷方面，日本市場去年因基期較高，恐微幅下滑，不過大陸及東南亞市場將有機會成長，整體來看，今年全年度營收可望維持成長。

生達去年外銷佔比持穩為17.9%，較前一年的17.2%小增，去年大陸市場因抗生素銷售出色成為推動營運的新柴火，預期今年將維持成長的局面，中國抗生素針劑持續出貨，一致性評價結案3項，還有5項進行中，而自有品項目前已送件2項。生達兩項藥品包括糖尿病、改善性功能障礙已送件申請藥證，此外，今年將送件申請另一款治療漸凍人的藥品。

在台灣方面，今年訂單能見度已到6月，但健保署即將在7月調整核價，不少人預估，幅度將會比去年來得大，恐將成為影響下半年營運的原因。

生達集團近年進行專業分工、資源垂直整合，生達分割受讓原料合成部給子公司原料藥廠生泰(1777)，取得部份生泰持股，將使生達成為生泰最大股東，持股從10.61%增加為22.32%，預計10月1日交割。

(時報資訊)