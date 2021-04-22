警察尊嚴遭到踐踏。臺北市松山分局督察組一名楊姓體技教官，15日凌晨酒後回分局途中，疑似與路人起爭執後發生衝突，遭對方欲追打，楊姓教官狂奔躲回分局，但多位黑衣人根本不甩警局內員警，仍衝進所裡叫囂、破壞樓下中崙派出所公務電腦，分局高層獲悉後擔心傳出去丟臉，刻意低調處理，也未依法將鬧事份子以現行犯逮捕就讓對方離去，此舉基層員警看不下去，認為長官有意壓案而對外爆料，事件爆發後，松山分局才緊急將楊員調往警備隊看管，但整件事已在北市警界鬧得沸沸揚揚。

一名基層警員昨（20日）將此事PO到臉書粉專「靠北警察」，文中開頭就寫道「這件事需要大眾來公審」，接著說「某教官什麼也不說，直接往分局逃竄，10名黑衣人因為不滿，直接砸會毀值班臺電腦，值班的警員都滿臉黑人問號，眼看分局近日沒作為，看來是想壓下來欸」。

基層警員PO文爆料。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

爆料警員不滿直指，一個公務機關的電腦被毀損，難道不用以現行犯逮捕嗎？某教官自己搞的爛攤子丟給派出所，這些黑衣人拿刀追砍，難道值班警員不會有危險嗎？。

分局高層及網友回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

據了解，派出所警員看到喝酒的楊姓教官衝上樓，礙於會讓長官惹上麻煩，也不知如何處理，最後由派出所主管將黑衣人驅離。

不過分局內部也傳出另一版本，表示楊姓教官是酒後與一位民眾在外發生口角，回到派出所後，剛好所內同仁又正在處理另一件案件，現場留置有數名黑衣人，楊員又和所內幾位關係人發生口角，造成對方欲上前理論而將桌上電腦掃下桌。

但不論如何，有人在警分局內滋事，當時也有員警上班狀態，都依該先依法留置，已毀損會妨害公務罪嫌偵辦，但警局唯恐事件曝光丟面子，反而選擇忍氣吞聲，在對方答應賠償毀損物品下，就將滋事民眾登記身分任期離去，至警察尊嚴何在?

松山分局督察組警務員陳玠齊則在文章下回應：「派出所電腦螢幕是民眾進入派出所駐地時不慎碰撞」，「案經調查，同仁勤餘時在外因故與民眾有發生口角，此部分本分局已擬議違失行政責任，將依規定查究絕不寬待」。

不少網友就留言質疑「可以讓民眾教一下，怎樣碰撞導致螢幕報銷嗎？」、「什麼叫不慎碰撞...」、「你們這些當官的不是最喜歡拿畫面出來了嗎，把駐地監視器畫面拿出來讓大眾看一下是怎麼個不慎碰撞啦」。

此事昨晚曝光後，松山分局高層已召開緊急會議，決定將楊姓教官調往警備隊，並進行處分。由於罕見有民眾敢直接衝入分局滋事，臺北市警局已進行調查事件，恐會擴大懲處相關人員。

(旺報 )