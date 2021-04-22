現任「國家通訊傳播委員會」（NCC）副主委翁柏宗，2019年5月以「身體不適」為由閃辭，但去年8月又回任，但他先前辭職後1個半月內，曾被「假檢警」詐騙老哏騙倒，到銀行領出358萬、在超商面交騙徒，雖他事後驚覺受騙當天報警，警方也逮捕嫌犯，但至今錢未追回。對此，宅神朱學恒傻眼表示，這種判斷力的人竟然可以決定我國媒體的去留，到底有何說服力？

對於遭詐騙一事，翁柏宗坦承自己的確遭詐騙，他表示，當下接到電話是覺得有點怪怪的，後來發現被騙就立即報警，警方辦案效率高已逮獲嫌犯；翁柏宗並指，這些年輕人（嫌犯）已被判刑，應好好反省，改過自新後回歸社會，翁也以過來人身分提醒民眾，接獲可疑來電，最好要多加查證。

朱學恒今(22)日在臉書發文指出，我國要處理判斷媒體是不是應該繼續存在、媒體表現是不是夠好的NCC機構的副主委，竟然沒有社會經驗到會被這些老哏的詐騙集團，跟老哏的詐騙方法給騙了，那到底該如何說服我們這些人有足夠的判斷力呢？

朱學恒發文引來網友討論，在底下留言表示「這就是台灣的官阿，沒專業又硬要塞一堆肥貓」、「就是過太爽不知社會險惡民間疾苦」、「怎麼感覺不意外」、「不需要判斷力，聽話才是重要的技能」、「雖然檢討被害人是不對的，但很明顯…」。

(中時新聞網)