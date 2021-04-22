先前以力挺前高雄市長韓國瑜引發關注的網紅高鈞鈞被爆已婚，但卻營造偽單身形象，且和人夫金鋼刀（張景雄）直播時常有曖昧互動，更遭爆在街上親密摟腰。對此，高鈞鈞澄清表示兩人清清白白，都是在台上表演的效果，對於網友不實留言已截圖提告。

據《鏡週刊》報導，高鈞鈞與格鬥界天王金鋼刀被民眾拍下，金鋼刀摟住疑似情緒低落的高鈞鈞，且不斷摸她背後，高鈞鈞也伸手勾住男方。報導並稱，高鈞鈞近幾個月也常和金鋼刀合體直播，兩人玩互看憋笑遊戲時，金鋼刀把手放在高鈞鈞大腿上、一隻手抓著她肩膀，互動引發討論。今年1月杏仁哥為母親辦壽宴時，兩人更以螢幕情侶的形象牽手合唱，金鋼刀甚至新娘抱起高鈞鈞轉圈。

網紅高鈞鈞多次與格鬥界天王金鋼刀（張景雄）合作拍影片，卻遭爆互動曖昧，且兩人都已婚。（圖／摘自高鈞鈞臉書）

不過，其實高鈞鈞與金鋼刀都已婚，分別有2個小孩及3個小孩，因此兩人的互動也引發鄉民熱議。對此，高鈞鈞澄清兩人清清白白，只是做哏、表演給觀眾話題，現在卻避免麻煩不聯絡，甚至還有鄉民留言說他們去開房間，已截圖提告。她強調，自己沒有做錯事卻一直被找麻煩，「都是有人要抹黑、發動鄉民陷害我們。」

曾被封為「挺韓直播主女神」的高鈞鈞，先前曾在YouTube發表影片「撕標籤，我不是挺韓直播主」，表示韓國瑜離開高雄後，原來一直走不出來的是自己。不過她也在臉書解釋，不是與韓國瑜劃清切線，仍支持韓市長，要切割的是「打著韓國瑜名義，霸凌我們的激進韓粉」。

高鈞鈞遭爆與金鋼刀互動曖昧，她強調兩人清清白白，對於不實留言已截圖提告。（圖／摘自高鈞鈞臉書）

(中時新聞網)