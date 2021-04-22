謝長廷稱台灣也排核廢水為日解套？ 原能會主委：他不是專家

日本近期決定兩年後將福島核廢水排放入海，引發周邊鄰國反彈，但我駐日代表謝長廷在臉書發文稱台灣核能發電廠的廢水也曾排放入海，引起爭議與批評。原能會主委謝曉星昨(21)日在立法院接受質詢時指出，謝長廷本身並非核能專家，「有很多東西不是他的專業」。對此，國民黨立委賴士葆昨也在臉書批評，如果是市井小民早就被移送檢調，但是外交部完全不澄清糾正，「現在是不是外交部管不到東京的自走砲，更不要提台灣事實查核中心了。」

賴士葆21日在臉書寫下，對於謝長廷的發言，原能會主委說謝長廷不是專家，他的談話是基於外交立場，原能會無權置喙，原能會只能說台灣核電廠的廢水跟福島狀況完全不同；另一個無端被捲入的單位是台電，只能意外委屈的表示台電對外排放的是冷卻水、清洗水、冷凝水，和日本的核廢水完全不可同日而語。

賴士葆進一步質疑，被自己人栽贓，經濟部也沒有正視扭曲的事實傷害台灣的形象，對於我們將來的漁業談判也很不利，行政院長蘇貞昌沒有震怒，總統蔡英文也沒有覺得不妥。他認為，即便基於外交立場也不應該扭曲事實真相，對於這樣嚴重傷害國家形象的假訊息，如果是市井小民早就被移送檢調，但是外交部完全不澄清糾正。

最後，賴士葆說，關西機場事件的時候，謝長廷說他管不到大阪，現在是不是外交部管不到東京的自走砲，更不要提台灣事實查核中心了。網友見狀後則在貼文底下留言表示，「我們為甚麼要喝廢水？」「首先受害的是日本漁業及漁民！施政若罔顧道德良心者不得長久」、「助日代表啊」、「鬼話連篇」。

網友留言。(取自賴士葆臉書貼文)

(中時新聞網)