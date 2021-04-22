「館長」陳之漢在台中成立的「成吉思汗旗艦店」去年開幕，遭一名嚴姓男子不斷上門說要辦會員卡甚至要送禮給老闆，儘管館方屢次拒絕，該男仍頻頻刁難，甚至在被拒後情緒暴走，將自身名片往櫃台丟，2天後又去砸便當，惹得館方決定開告。本案經台中地院審理，認為該男藉端滋擾公司行號，依社維法裁罰1萬元。

據了解，一名52歲嚴姓男子，去年12月間數度前往成吉思汗台中旗艦店，聲稱要送「名產」、辦會員卡，由於「名產」遭館方斷然拒絕，遞名片也被櫃檯人員回絕，嚴男因此惱羞成怒，拿名片就往櫃台扔，2天後再度現身說要找館長同樣被拒，情緒失控的嚴男遂將放於機車上的便當，當場往健身房門口砸，令館方不堪其擾，決定開吉。

對此法院審理時，嚴男雖供稱當時可能風大，便當才不小心掉在門口，可法官認為嚴男動機不單純，畢竟健身房是營業場所，嚴男想辦會員直接照手續辦理即可，何必說要送「名產」給館長，況且嚴男確實一再騷擾館方，先丟灑名片又朝門口擲便當，明顯藉故滋擾營業場所，因此依社維法將其裁罰1萬元。

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(中時新聞網)