鄭榮華的芒果園矮化管理、擴大植株間距。（劉秀芬攝）

紙箱、紙袋等農業資材年年漲價，台南玉井果樹產銷班50班農友有風險管理觀念，年年提前訂購紙箱與紙袋，以草生有機方式種芒果，別人果園缺水灌溉空包彈、落果頻傳，他們的園子結實累累，50班班長鄭榮華說，資材年年漲價，農友要從農藥、肥料、人力上的節省把錢賺回來。

今年因缺雨乾旱，屏東芒果花傳出遭薊馬危害，台南芒果傳出缺水澆灌，有畸形果、空包彈現象，鄭榮華說，天災是無法控制的因素，但農民種植農作也要有風險管理觀念。

鄭榮華說，以他的果園為例，今年同樣面臨缺水問題，僅靠著跟臨田借水來噴藥，其他時間都是靠天然雨水，但他的芒果園撥開地面土一兩吋，可以看到下面都是溼潤的泥土，因為他的園子已經草生栽培8年，修枝堆在樹下當堆肥，還可覆蓋土壤，減少水分蒸發。

此外，50班也推廣使用有機資材，例如噴灑甲殼素，長期下來可以減少病蟲害，減少葉子水分蒸發，在果實上形成保護層，這些道理農民都懂，但是真正執行要花時間又要花錢，做得好的人不多。

鄭榮華表示，一般農民習慣噴農藥除草，以草生方式管理果園，可以省農藥錢又可以省肥料錢；此外，果樹矮化栽培，擴大植株間距，方便人工修枝、套袋、採果，節省人力成本，可減少工人爬梯工作風險。

鄭榮華說，農業成本愈來愈高，農作銷售價格卻未隨之上漲，因此農民要有風險管理觀念，提早因應，降低成本，機會是留給準備好的人。

(中時 )