飯店集團晶華(2707)董事長潘思亮表示，集團每10年進行一次升級轉型，未來10年將透過攜手洲際酒店集團（IHG）進入OBM（自有品牌生產行銷）年代，目標使麗晶（Regent）酒店全球據點自9家倍增至30～40家，並期許晶華能成為「飯店界的台積電」。

潘思亮21日應邀出席「2021大師智庫論壇」，擔任「全球化競爭的蛻變之道」專題座談與談人，分享集團30年來的轉型歷程。集團從最初的傳統重資本及勞力密集、轉型為趨向國際趨勢的輕資產重管理，到收購麗晶酒店品牌、並陸續創立晶英等自有品牌迄今。

潘思亮剖析，集團每10年出現一次升級轉型，下個10年將進入OBM時代，透過與IHG合作快速拓展麗晶全球據點，由IHG主導海外市場開發及經營管理，晶華則收取品牌、甚至豪宅授權金，如200多間的越南富國島豪宅已銷售一空，有效挹注權利金收入。

晶華2018年將子公司RHW釋股51％給IHG，成為雙方合資公司，由潘思亮擔任RHW董事長，IHG負責麗晶酒店的海外市場開發及經營管理，RHW則收取全球麗晶酒店據點總營收1.5～2％為品牌授權金，晶華按持股比例認列49％獲利。

潘思亮指出，與IHG策略結盟的效益至今持續發酵，如去年5月中接手經營原上海浦東四季酒店、更名為上海浦東麗晶酒店。而去年4月底關閉、進行開業30年來最大規模裝修的香港洲際酒店，預計明年以「香港麗晶酒店」名義重新迎賓。

麗晶酒店尚有多處新據點籌備中，包括越南富國島預計年底前開業，印尼峇里島、雅加達、馬來西亞吉隆坡、四川成都亦將在未來3年陸續開出新據點，潘思亮預期，麗晶酒店據點未來10年可望自目前的9家倍增至30～40家。

潘思亮表示，晶華致力保有麗晶酒店獨特非凡的DNA，將與IHG盡力使麗晶品牌再創榮耀高峰，晶華團隊將聚焦在台灣及北亞市場的經營發展，期許晶華能成為飯店界的台積電，成為在全球更具影響力的飯店品牌。

(時報資訊)