AMD宣布，最新發表AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1版繪圖驅動軟體，新版AMD Radeon顯示軟體套件為遊戲玩家、創作者、狂熱級玩家提供令人驚豔的視覺逼真度、反應速度極快的遊戲體驗以及各種先進功能，充分釋放AMD遊戲體驗的潛力。

最新版AMD Radeon Software致力為遊戲玩家帶來許多強大的新功能與特色，提供沉浸式的全方位遊戲體驗。AMD Link for Windows為新版驅動軟體強大的功能之一，讓使用者能從一台Windows PC連接至遊戲PC，更能從手機、平板電腦、電視等平台隨時隨地進行遠端遊戲。此外，新版驅動軟體提供更新版使用者介面，加入Radeon遊戲玩家要求的強化功能，包括客製化安裝選項以及簡化的錄影與串流工具，讓使用者能輕易擷取與分享值得紀念的遊戲片段。

AMD遊戲解決方案架構長Frank Azor表示，要為玩家帶來非凡的世界級3A級遊戲、電競大作與多人遊戲體驗，提供強大硬體只是整體方案的一半。透過新釋出的AMD Radeon Software，我們的目標是讓玩家能充分發揮AMD遊戲系統的潛力，讓用戶可以完全沉浸在超逼真的華麗世界，輕鬆分享最新的遊戲過程與勝利場景，並根據自身喜好客製化遊戲體驗，找到與好友共玩的新方法。

AMD Radeon Software可充分釋放AMD遊戲體驗所有潛能，可以為玩家提供快速的遊戲反應速度、鮮明的畫面以及全方位的體驗。AMD FreeSync、AMD Radeon Anti-Lag、以及AMD Radeon Boost等現有功能帶來超高畫面更新率與低延遲的遊戲效果，同時AMD Radeon Image Sharpening以及AMD FidelityFX開發者工具則進一步實現令人難以置信的沉浸式、視覺震撼的遊戲效果。

AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1版繪圖驅動軟體即日起就開放下載。

(時報資訊)