紡拓會因應疫情影響，2020年首度以樣品展示間方式，首度於大阪展出台灣業者研發的最新商品，廣獲日本買主好評。2021年再攜手20家業者以相同模式前往東京，3天展期吸引超過270位買主到場採購，預估締造約500萬美元（約新台幣1.4億元）商機。

日本為全球第3大經濟體、亦為全球主要成衣進口市場，去年台灣紡織品及成衣輸日金額為4.6億美元，布料及紗線合計占逾7成，為台灣廠商重要拓銷市場之一。其中，具機能性與環保性的紡織品，為日本買主採購重要品項。

紡拓會指出，台灣紡織業者在日本市場面臨來自中國大陸和韓國業者競爭，更需以差異化產品持續積極拓銷，以降低衝擊。此次東京拓銷活動有20家業者參加，展出產品包括各式機能及環保布料、成衣服飾。

紡拓會表示，台灣紡織業者在機能性紡織品領域不斷創新，現場展出各式產品吸引眾多買主目光，如適用於專業領域工作服的高機能布料、因應疫情研發的抗菌及抗病毒布料，以及各式防護用紡織品，還有友善環境的生物可分解及回收寶特瓶再製的紡織品等。

即使疫情仍未趨緩，但台灣以高機能、環保、抗菌和抗病毒等話題產品，吸引日本著名商社及專業進口商到訪，如三井、丸紅、蝶理、日鐵物產、瀧定名古屋、STYLEM等，而THE NORTH FACE、NEW BALANCE GOLF、ONWARD等知名品牌與企業亦到場參觀。

由於各國邊境管制尚未完全解除，紡拓會表示，將以此次東京拓銷活動的成功經驗，於上半年持續以紡織品樣品展示間模式，在疫情較趨緩的印尼、香港、越南等亞洲地區辦理推廣活動，下半年更規畫台灣紡織品東京和大阪實體展示會。

(時報資訊)