漢翔(2634)指出，隨著各國陸續接種疫苗，國際航空運輸協會(IATA)預期2021年全球航空市場恢復到2019年的一半，較2020年成長5成，漢翔評估單走道客機及發動機需求優先回溫。但整體而言，漢翔目前國外客戶訂單較少，主要成長來自國內，2021年還是著重在非商用飛機的部份，估計2021年軍、民用的營收占比6：4。

總經理馬萬鈞指出，航空市場歷經疫情後漸漸復甦，航空大廠空中巴士（Airbus）與波音公司（Boeing）均預期航運水準在未來3年間，可恢復至疫情前航運水準，單走道客機及所用發動機需求優先回溫，漢翔民用航空及發動機業務逐漸走出去年的陰霾。

國防業務部分，漢翔董事長胡開宏日前已親自同乘新式高教機，預計今年首架交機，邁向大量生產。今年會交兩架給空軍，明年必須調整排程，因空軍要成立一個聯隊，將提早交機。

漢翔也獲得F-16型戰機原廠洛馬公司認可，具有F-16V構改能量及經驗的廠商，並在1月18日獲空軍F-16型機維修中心開放式契約大單，至2025年底前負責F-16戰機機隊維修，持續朝能量可自主，維修在地化目標邁進。

漢翔也持續爭取中科院研發量產合作機會，未來成為中科院相關產品主要製造基地。國機國造政策下，若空軍有其他軍用機需求亦為漢翔主力目標，目前也力拚成為國防產業發展條例甲級供應商，以承接高科技水準國防業務。

民用業務方面，隨著Boeing 737 Max多國復飛，西南航空下訂100架飛機，大部份的去年庫存今年已在出貨，預計明年第1季出貨完畢。漢翔機匣模組製造中心以承製GE LEAP引擎熱段模組為主，近期零組件陸續通過認證，預計今年6月投產。

至於原物料上揚，公司指出，發動機是客戶與原料廠簽約，價格波動客戶與供應商吸收，整體而言鋼鐵價格波動對公司的影響不大。

漢翔發動機科技產業園區啟動，岡山廠區已選定租用附近約25公頃土地擴大發展，展現公司對後疫情時代全球航太市場的強烈信心。第一階段以發展「發動機維修中心」為主，主要重點為F-16發動機與商用發動機維修；第二階段則 是擴大開發為「航空發動機產業園區」，迎接航太業復甦訂單預作準備。

(時報資訊)