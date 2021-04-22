為升(2231)2020年因疫情封城，主力產品出貨大幅下滑，但今年主力AM產品逐漸復甦，毫米波雷達、成像雷達、行人偵測系統等新產品出貨，營收展望正向，今年將呈現逐季成長。而因匯率不利因素，3月起產品漲價5％，今年毛利率可望高於去年，2021年獲利希望重回2018年10億元水準。

為升今年OEM產品，由於大陸法規規範，商用車FCW/AEB（前方碰撞警示/自動緊急煞車）出貨量穩定成長，在大陸市占率達50％以上，為營收及獲利成長主要來源，今年下半年也將出貨給俄羅斯最大商用車車廠。

美國燃油、電動校車標配的行人偵測系統，因功能複雜、技術門檻高，整體認證及測試時間長，今年第1季才開始出貨給美國第一大校車車廠，每年約5萬台新車需求，第一年出貨約3000～5000台規模。

內輪差法規上，歐盟及日本ECBR151規範自2020年起陸續強制標配，中國亦於今年推出草案，預估未來內輪差商品剛性需求龐大，為升目前已取得中國前五大商用車廠中兩家獨家供應，預計2H21開始出貨，並向日本兩大商用車廠送樣，目前測試當中。

倒車毫米波雷達同時擁有盲點偵測、開門警示等功能，目前已在國內外車廠送樣測試中，近期也與全球八大一階供應商共同合作。車內生物偵測系統也已獲大陸前五大車廠兩款車認證，最快今年第4季出貨。

智能化及電動車需求提升，傳感器、毫米波雷達、成像雷達、AI影像及熱像儀等產品需求將大幅成長，公司與大陸兩家乘用車品牌及MIH平台合作，進行L2、L3自動駕駛測試。

(時報資訊)