今天在大聯盟場上天使對決遊騎兵，最終遊騎兵以7：4拿下勝利，毫無疑問本場比賽焦點仍是「二刀流」大谷翔平，而且他昨天才剛以先發投手身份投完4局，今天再度以第二棒指定打擊上場，大家都很關注他投球後打擊表現是否能維持，沒想到他今天再次讓大家驚豔了，在第二個打席就敲出全壘打，也是他日本和美國生涯加總第100轟！

The fifth of the season for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/pHUuPTovOZ — Los Angeles Angels (@Angels) April 21, 2021

大谷翔平首打席面對遊騎兵先發佛提紐維奇(Mike Foltynewicz)被93.7英哩速球三振，但第二打席抓準失投的83.4英哩滑球，以107.2英哩擊球初速敲出402英呎大號陽春炮。而今天他總計３打數１安打貢獻１分打點，吞下２次三振，而雖然最後球隊輸球，他的表現還是令人印象深刻。

今天在天使這邊「神鱒」卓奧特(Mike Trout)4打數2安打貢獻1分打點、厄普頓(Justin Upton)4打數1安打貢獻1分打點、荷西英格列亞斯(José Iglesias)4打數2安打1分打點。遊騎兵的部份以賈西亞(Adolis García)最為出色，他總計5打數2安打貢獻3分打點，是遊騎兵能獲勝的大功臣之一，而今天遊騎兵在第8局攻下4分奠定了勝基。

大谷翔平本季威力特猛，在前面7場比賽中總計28打數敲出9安打、2支全壘打貢獻5分打點，打擊率0.321，而且每一次的全壘打距離都相當遠，面對的球速也很快，尤其在上一場剛投完球的狀況下，他不但沒有出現疲勞，還在第二打席就猛力開轟，看來本季的大谷翔平無可限量！

(中時新聞網)