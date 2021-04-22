歌手鼓鼓(呂思緯)從樂團MP魔幻力量出道，樂團解散後單飛發行專輯，成績不俗，現在更加入《全明星運動會》，人氣扶搖直上，平時會在臉書與粉絲分享日常的他，昨（21日）語重心長表示母親經過兩年檢查後，確定罹患阿茲海默症，雖然記憶力逐漸衰退，但他強調母親「就算忘記所有事，也不會忘了愛我」，讓人為之動容。

鼓鼓曬出幫母親撐傘的背影照，表示原本只讓少數親近的人知道，但如今母親退休了，也能接受這樣的自己，決定公開當初寫《先得方》這首歌的背後原因，他表示幾年前母親記憶越來越差，經過兩年檢查確定罹患阿茲海默症，導致表達能力退化，得改用情緒方式溝通，讓母子倆大吵好幾次，鼓鼓回想起來坦言太不體貼了，尤其父親走後，母親就一個人養大他跟妹妹，沒想到一輩子都在努力工作，好不容易可以開始享清福，卻得開始面對遺忘這件事。

鼓鼓表示母親連中午吃過什麼可能會忘記，但睡前仍不忘關心他的生活，近來母親一直問他生日要吃什麼蛋糕，但其實從國中之後，全家人就再也沒有一起切過蛋糕，認為母親應該把時間線接到小時候了，近日，母親睡前打給他表示：「對不起，我今天忘記買蛋糕給你吃了，怎麼辦，明天再買給你吃好嗎？」過去他會回答：「生日還沒到啦」，這次他回覆母親：「好呀～明天我們就一起吃吧」，感謝母親至今給予他太多太多的愛。

鼓鼓表示本來認為老天自有安排，自己只要接受就好，如今知道自己不僅可以接受，還可以和平相處，接著強調：「這是一個新的媽媽，很愛我的媽媽，就算忘記所有事，也不會忘了愛我」，更道出心裡話：「明天可不可以一起幸福啊？不用等明天，每一天都可以幸福」。

(中時新聞網)