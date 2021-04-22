美國中情局（CIA）日前公布2021年全球生育率預測報告，台灣在227個國家地區中墊底，引發熱議。一名網友表示，好友的兒子就要上幼兒園了，詢問後才知道一年學費要20多萬，令他十分驚訝，貼文曝光引發許多家長熱烈回應，認為一年20萬已算便宜，若加上其他才藝班等費用，恐怕不止。

原PO昨（21）日於PTT八卦板發文，聽說好友的兒子即將上幼兒園，詢問才知道一年的學費要20多萬，對方還表示這算便宜的，他好奇上網查詢，「真的貴到嚇死我」，很多甚至是30萬起跳，令他感嘆「難怪生育率這麼慘」，有沒有這年頭幼兒園跟讀國立大學學費差不多的八卦？

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「國立大學也沒那麼貴」、「私立大學一年都沒這麼貴，生育率低，幼稚園應該供過於求」、「有的幼兒園學費加上才藝班，可能就不止，兩學期註冊費，再加上額外的校外教學，加總起來可能都已破20萬」、不然幹嘛世界最慘生育率」、「私幼20萬算便宜，若有預算考量，可以抽公幼，相對便宜很多」。

一名家長回文表示，一年20萬很正常，他透露自己的孩子註冊費是2萬5千元，教材費、雜費是1萬，再加上團康課程費用9千元，以及超過6點才接小孩的延托費用，平均一個月1萬8差不多，念私立的更燒錢，平均一個月2萬5，若有2個小孩要養，每個月5萬就沒了，「回歸現實就是，還是多賺點錢吧」。

(中時新聞網)