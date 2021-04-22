萬和宮老二媽西屯省親遶境起駕，民國107年時任立委的盧秀燕市長與蕭董事長扶轎盛況。（資料照片）

傳承217年登錄為台中市民俗文化資產、3年1次的萬和宮「老二媽西屯省親遶境」，將於4月24及25日（農曆3月13及14日）兩天隆重登場，24日清晨6點45分舉行起駕大典，7點30分起駕，展開兩天一夜的省親遶境之旅，預計隔天下午6時45分回鑾安座。

萬和宮董事長蕭清杰說，第1天晚上媽祖神像及神轎，在傳說附靈老二媽的閨女廖品娘的祖厝--烈美堂駐駕過夜，以及200多年來，首度規劃遶經筏子溪以西地區，是此項媽祖文化宗教之旅活動盛事的創舉 。「台中萬和宮粉絲專頁」FB直播，歡歡觀賞。

蕭清杰表示，老二媽西屯省親遶境路線及停駐地點與時間，業經排定，歡迎鄉親在家門前擺設香案、鮮花、水果等供迎，祈求保佑閤家平安。但請儘量以環保禮炮取代鞭炮。

蕭清杰說，依據丹慶季媽祖會排定的行程，24日清晨6點，丹慶季媽祖會、信眾及陣頭在烈美堂集合，抬著老二媽神轎到萬和宮。6點45分舉行莊嚴隆重的起駕典禮，7點30分出發。第1天遶境，老二媽、聖二媽神轎，萬和宮出發，即分成兩路，前往西屯。

第1天遶境，老二媽神轎依序在惠來福德詞、大河福德祠、大鵬福德祠、大福福德祠、逢甲逢福福德祠、上石上安上德福德祠、武兌宮、西墩土地公腳等處停駐，之後在逢甲公園等待與聖二媽會合，前往清靈宮，最後到達老二媽出生地的祖厝--烈美堂駐駕過夜。每一停駐點停留15至30分鐘，供信眾參拜及倰轎腳。預定下午5時在烈美堂舉行三獻禮。

聖二媽神轎，則依序在龍潭福德宮、潮洋福德祠、玉玄宮、永安宮、永興宮、易利達木業、廣興宮、庄頭福德詞、墩仔頂、清靈宮，最後抵達烈美堂。每站停留10至30分鐘不等。

廟方表示，第二天的行程，比照107年模式，老二媽與聖二老神轎聯袂遶境。早上八點從烈美堂出發，先後在玉皇宮、惠來廟與文財廟（各停一轎）、廍後母舅、高堂中醫（中山國中）、何源里、何德福德詞、福夀宮、何明東門福德祠、河南福德五路財神廟、何成廣場。萬和宮於市政北三路與文心路二段路口接駕後，前往財團法人水安宮停駐45分鐘後，預訂18點45回鑾萬和宮，19點安座，結束這次西屯省親遶境之旅。

老二媽西屯省親遶境所經各里，都已安排各種陣頭，歡喜迎接西屯地區信眾尊稱的「姑婆祖」回鄉省親，盛況可期。

蕭清杰強調，26日老二媽西屯省親遶境結束的隔天晚間，市府文化局規劃的「2021台中媽祖國際觀光文化節百年宮廟風華」---媽祖同行，在萬和宮廣場，邀請榮獲今年第九屆台中市表演藝術金藝獎，曾經多次到萬和宮演出，且曾兩年取得字姓戲擔綱資格的國光戲劇團，演出劇碼為「金魁星」歌仔戲。

(中時 )