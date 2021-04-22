當地時間21日晚，巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達一家豪華酒店停車場發生汽車炸彈爆炸，造成4人死亡、12人受傷。

據路透、《衛報》等多家外媒22日最新消息，巴基斯坦內政部長謝赫·拉希德·艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmad）證實，中國駐巴基斯坦大使農融當日正在這間酒店下榻，但事發時已經外出參加活動。

當地警員納斯爾·馬利克說，事發地點是塞雷納酒店（Serena Hotel）的停車場；巴基斯坦內政部長艾哈邁德說稱，由中國大使帶隊的中國代表團約四人當時正下榻這間酒店。

艾哈邁德說，「這是一場大的爆炸，中國大使也住在這間酒店，但事發時他不在那裡，爆炸發生時，中國大使正外出參加一場活動。」

《衛報》稱，艾哈邁德告訴法新社稱，此次事件是一次「恐怖主義行為」。

路透報導，塔利班組織宣稱對此次事件負責。該組織一名發言人聲稱，「這是一起自殺式襲擊，我們的自殺式炸彈襲擊者在酒店用了他裝滿炸藥的汽車。」

報導提到，目前中國駐巴大使館尚未對此做出回應。

(旺報 )