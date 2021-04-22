受全球疫情再起，投資人關注市場後市影響，美股前兩日皆走跌，周三美股開盤小跌後平盤震盪，但盤中買方進場拉抬，終場四大指數皆收紅，道瓊上漲316.01點（或0.93%）至34,137.31點，各類股皆出現反彈，台積電ADR止跌上漲2.45美元（或2.13%）至117.40美元。

由於本周全球新冠肺炎確診人數大幅增加，前兩日經濟復甦類股受到重創，加上財報季未能刺激行情，拜登經濟計畫無新意等因素影響投資人態度，美股四大指數周一與周二都出現跌勢。

周三買方逢低進場，帶動大盤回穩，道瓊漲近1%，重新站上34,000點大關，標普500小漲38.48點（或0.93%）至4,173.42點，那斯達克指數上揚163.95點（或1.19%）至13,950.22點，費城半導體指數漲85.82點（或2.75%）至3,207.25點。

科技四巨頭漲跌互見，蘋果與亞馬遜雙雙上漲，谷歌與臉書則分別跌0.01%與0.39%，特斯拉勁揚25.13美元（或3.50%）至744.12美元，微軟漲2.32美元（或0.90%）至260.58美元，英特爾同樣上揚1美元（或1.59%）至63.70美元。

台積電ADR止跌回升，上漲逾2%，聯電ADR上揚0.20美元（或2.11%）至9.66美元，鴻海ADR小漲0.01美元（或0.13%）至8.61美元。

(中時新聞網)