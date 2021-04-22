聯準會主席鮑爾表示，隨著經濟復甦，通膨可能暫時上升，但Fed不允許通膨率大幅超過2%。周三美股四大指數齊揚，漲幅介在0.93%~2.75%之間，其中費半指數漲逾2%、道瓊重回34000大關，台積電ADR漲逾2%。

周三台股以下跌41點的17,282點開出，電子權值股台積電、鴻海、大立光走勢較為疲弱，跌幅皆逾1.5%，資金聚焦航運、空運、造紙、橡膠、水泥、記憶體、銅箔、面板族群，終場加權指數下跌121.76點、跌幅為0.70%，成交金額4437.50億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超257.92億元：外資賣超202.61億元、投信賣超1.51億元、自營商賣超53.8億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周三大盤呈價跌量縮格局，量能未失控，短線震盪偏多看待。

（2）、均線：目前指數回測5日線(約17,200點)，短線上以10日線(約17,035點)附近為下檔支撐。

（3）、技術指標：目前KD處於超買區，留意短線波動放大。

櫃買指數周三終場下跌0.28%，收在213.02點，守穩所有均線之上，震盪偏多看待。

觀盤重點，近期集中市場成交量高於4000億元已成常態，漲價概念股仍為盤面主流，但短線行情熱絡，波動可能放大，在持股配置上，建議電子、傳產適度進行分散，族群方面，可留意原物料、記憶體、銅箔、運動風、高殖利率。

(時報資訊)