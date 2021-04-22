台南玉井警分局長許敏能（左）頒發破案茶鼓勵玉井派出所警員黃彥誌（中）、陳宥声。（玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區一名60多歲陳男，到農會提領60萬元要匯到郵局自己帳戶，雖是常見的轉帳，但行員關懷提問，陳男推稱要繳納醫藥費，到場員警苦勸，陳男才吐實說出家裡早已備妥40萬元等「書記官」來拿錢，多虧行員與警方守住百餘萬元，免於被騙。

陳男在本月9日接到「檢察官」來電，因涉及刑案，名下帳戶要被監管，陳男不疑有他，先到郵局提領40萬元，後又到農會領錢匯款。

陳男提領60萬元要匯到郵局帳戶，在臨櫃是很日常的匯款業務，卻引起農會主任，行員的關心提問，陳男支吾其詞，推說是要付醫藥費，行員驚覺有異，趕緊通知玉井分局前來處理。

玉井派出所警員黃彥誌、陳宥声立即趕往，苦口婆心規勸這是詐騙手法，其間詐騙集團還來電催促，得知警方就在旁邊，還以髒話辱罵，倉促掛上電話。

直到此刻，陳男才驚覺被騙，吐露家中還備妥40萬元等著書記官來拿錢，且一直不解，為什麼匯款到自己的帳戶也會被騙？

偵查隊長吳銘祥指出，詐騙集團以提領匯款到自己的帳戶，除可降低被害人警覺，也可以躲避行員的關懷提問，待被害人成功匯款後，就會要被害人提供存摺、印章、提款卡密碼，以利詐騙車手提領。

偏遠地區能成功阻詐百餘萬元，玉井分局長許敏能十分重視，特別頒發感謝狀給熱心的行員，另也頒發破案茶鼓勵員警，共同守護民眾的財產安全。

(中時 )