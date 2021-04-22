日本政府因應武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情，擬明天正式發布第3度緊急事態宣言，對象地區為東京都、大阪府、兵庫縣與京都府；實施期間為包含日本黃金週連假的4月底到5月初，約2到3週。

日本放送協會（NHK）報導，首相菅義偉今天將與相關閣員進行討論，預計明天聽取傳染病專家的意見後，召開對策本部會議，正式決定針對4都府縣第3度發布緊急事態宣言。

產經新聞報導，昨天日本全國單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診5292例，時隔約3個月再度單日破5000例；其中大阪新增1242例、兵庫縣563例，都創下新高紀錄，東京都新增843例則是3月21日解除第2次緊急事態宣言以來的新高。

目前共有10都府縣因疫情實施「防止蔓延等重點措施」，包括東京、大阪、兵庫與京都。

「防止蔓延等重點措施」是發布緊急事態宣言的前一階段，但因防疫效果有限，疫情最嚴峻的大阪已於20 日籲請中央發布緊急事態；同處關西地區的兵庫與京都，以及首都東京，昨天也跟進籲請中央發布緊急事態宣言。

緊急事態宣言將採取比重點措施更強力的防疫作為，如東京規劃要求大型遊樂設施與商業設施暫停營業、學校停止社團活動與分散上學等；大阪府則規劃要求大型商業設施與餐廳都暫停營業，以及不販售酒精飲料等。

至於緊急事態的實施期間，產經新聞指預料將會是本月26日到5月9日的兩週內；讀賣新聞則報導約是本月25日起約3週。

日本去年4月與今年1月曾兩度發布緊急事態，這將會是第3次緊急事態宣言。

另外，愛媛縣申請適用「防止蔓延等重點措施」，日本政府將與發布緊急事態宣言一事一併進行討論。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100422

(中央社)