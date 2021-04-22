網路購物爆糾紛，一名女網友透過蝦皮某代購買了3個精品包，並先用信用卡刷了16萬3500元，但下標17天過去卻連包裹在哪裡都不知道，讓她深感自己被詐騙了，在商品評論區留下詐騙集團的一星負評，未料此舉卻激怒賣家，如果不刪負評商品一輩子都別想收到，更痛批客人腦袋有問題，「您父母是被您剋死的吧！」引起網友熱議。

一名女網友4月3日在蝦皮上買了3個精品包，也應賣家要求先用信用卡刷了16萬3500元，但直到20日，她都沒有收到清關單號，更別說是三個包包了。而這樣的狀況讓她深感被詐騙，因此憤而在《爆料公社公開版》公開與賣家的對話紀錄，並表示自己已經報警，從未想過詐騙會發生在自己身上，希望大家別被騙了。

女網友私訊賣家表示「我已失去耐心等待，請問貨在哪裡？」並表示雙方約定下單10天後就會有清關單號，但她不僅沒有收到，連包裹究竟在哪裡她都不知道，讓她氣炸直呼「一定會尋求法律途徑提告」，接著又向賣家喊道「這是我化療的錢你也狠心騙...拿不回錢或包包，我死了一定會找到你。」

從女網友貼出的對話紀錄截圖可見，賣家表示「您真的惹我生氣，我等下直接讓物流銷毀！」讓原PO氣得直喊，沒有就沒有，並痛斥賣家是「詐騙集團」和「說謊精」。後來賣家協商要求女網友先刪掉評論區上的兩條一顆星負評，她就會讓物流處理，讓女網友在7天內收到商品。

但女網友看了仍舊繼續跳針喊「你欠我3個包包，詐欺，公訴罪」，最終賣家忍無可忍說「一輩子也別想收到，無理取鬧，我扔垃圾都不會寄給你。」並表示，別的客人都會收到商品，但她這單絕不會過清關，「我就當賺3個包，還賺16萬3500元，賠償我賣場差評的損失」。

兩人爭執不斷，最後賣家怒批女網友腦袋有問題，並向她說「您父母是被您剋死的吧！」引發網友熱烈討論，許多人質疑怎麼會在蝦皮上買精品？如果真的想要買精品包包建議還是去專櫃上挑更有保障，並建議她不要隨便輕信網路購物了。

但由於對話截圖並不完全，因此也有網友扮演柯南私訊賣家了解事發經過，賣家表示在對方下單前就有強調「運輸大約10-15天，如遇不可控因素，可能要久一點」，結果買家等了15天就直接給差評，讓他實在無法接受。

女子刷16萬代購精品包，卻一直沒收到貨，深感自己被詐騙，與賣家爆發激烈爭執，引起網友討論。（圖／翻攝自爆料公社）

(中時新聞網)