中國大陸外交部網站22日消息，中國大陸國務委員兼外長王毅21日同德國外長馬斯舉行視頻磋商。王毅說，去年以來，中德關係總體保持穩定。本月初，習近平主席同梅克爾總理通電話，為雙方關係發展注入動力。中德要堅持維護真正多邊主義。馬斯表示，從德國的角度來看，脫鉤是錯誤的，他將堅持與中國大陸展開對話溝通。有必要維持「有彈性的」溝通管道，建設性對話對衝突管理尤為重要。

據了解，此次中德兩國外長會晤是中德政府磋商機制的一部分。中德政府磋商機制於2011年啟動，由雙方政府首腦和部長參加，通常在中國大陸和德國輪流舉行。受疫情影響，今年政府磋商改採線上方式。德媒報導，上周以來，兩國多名部長已進行了一對一視頻對話。

上周，習近平主席同梅克爾總理、馬克洪總統舉行三方視頻峰會，展示了中歐共同應對氣候變化的決心。

王毅表示，中國大陸連續5年成為德國全球最大交易夥伴，並首次躍居德國第二大出口市場。去年中德雙邊貿易額逆勢增長，雙方開展高效的「快捷通道」合作，充分體現了中德合作的韌性和團結抗疫的潛力。作為全球主要經濟體，雙方應共同抵制所謂「脫鉤」逆流，共同維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，加強在貿易投資、健康衛生、清潔能源、數位經濟、5G技術安全標準等領域合作。

王毅表示，希望德方也對中國大陸保持開放，放寬對華高技術產品出口限制，為中國大陸企業在歐洲提供公平、開放、非歧視的投資環境。

王毅強調，當前形勢下，作為有全球影響力的大國，中德雙方要堅持維護真正的多邊主義，加強在聯合國和國際事務上的溝通協調和相互支持。中方不贊同重新以意識形態劃線，搞新的集團對抗，更反對搞「小圈子」、鼓吹「新冷戰」，甚至基於虛假資訊任意實施單邊制裁。中德雙方應共同做多邊主義的維護者、全球發展的貢獻者。

馬斯表示，德方高度重視對華關係，願以德中建交50周年為契機，為雙方合作設計更多積極議程，推進雙邊關係進一步發展。德方願同中方一道，共同籌備好新一輪德中政府磋商。願增進雙方各領域對話，在盡快恢復人員往來、抗疫、氣候變化、人文交流等領域加強務實合作。德方認為，「脫鉤」不符合任何一方利益，願同中方就多邊和國際事務保持緊密協調溝通，共同應對全球性問題和挑戰。

雙方同意進一步用好「快捷通道」，積極探討開展包括國際健康碼互認在內的疫情防控合作。

(中時 )