搶攻低碳國旅商機，雲朗觀光集團旗下飯店今年加入了觀光局「自行車友善旅宿」，更與自行車品牌捷安特，於今年共同培訓14位「單車管家」，另外也透過在地創生、低碳旅遊的方式推出3條單車路線，帶領旅客至花蓮秀林鄉和平村與台泥DAKA園區、花蓮太魯閣、七星潭、鯉魚潭，以及台南曾文水庫等，透過自行車慢旅的方式細細品味台灣之美。

地方創生近年來已成顯學，雲朗觀光集團以永續旅遊和地方創生為概念，與捷安特經歷了二個月以上的籌備，一個月的分批培訓，共培養了14位「單車管家」，目前更有5家飯店：雲品溫泉酒店、翰品酒店桃園、花蓮、高雄與兆品酒店嘉義加入了交通部觀光局的「自行車友善旅宿」。

受訓完成的單車管家也於4月底正式在雲朗觀光集團6個直營館提供單車友善服務，包括為單車住客提供煞車檢查、座椅高度調整以及胎壓檢測等友善單車服務，雲朗觀光集團的單車管家更會與鄰近地區的捷安特門市不定期推出咖啡招待日，提供自帶容器的單車通勤者或旅客免費咖啡，除了鼓勵響應環保，在騎乘路上也能稍作歇息。

此外，捷安特也特別至花蓮秀林鄉和平村DAKA園區的周圍部落開設單車管家課程，除了客製課程內容，同時也培訓在地的單車人才養成，在培訓課程結束後，部落學員可聘任於DAKA園區協助單車微旅導覽，也有機會成為捷安特的特約領隊。

自5月推出的「和平低碳單車遊」，便將由DAKA導覽員帶著部落種子學員見習，學習服務旅客，期望在第三季開始，能逐漸地轉往部落自己經營特色單車遊程，落實台泥將DAKA效益外溢到部落，真正促進地方新產業發展，也讓更多人認識花蓮不同地方的美麗與特色。

雲朗觀光集團副總經理張倚蘭表示，人類文明是因旅行而開始璀璨，雲朗再次攜手捷安特旅行社，以騎乘自行車的低碳旅遊形式慢遊體驗當地生態人文，一起探訪台灣地方之美。旅行不僅驅動了人類DNA中的好奇心，更創造了無限靈感、創意、同理心，並且開創全新的視野。透過在地小旅行與深度遊程，能讓國內旅遊更加多樣性，融入在地文化體驗，也將是地方創生的最好實踐。

捷安特總經理鄭秋菊表示，2021年自行車旅遊年將開創自行車旅遊新篇章，透過飯店配置單車管家的培訓和推廣，將帶動更多的自行車參與人口，也勢必將發展出更多元與豐富的行程，透過跨產業的合作創造出的產業價值與觀光產值，也讓台灣的服務業更加細膩與跨域。

(中時 )