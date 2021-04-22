台鐵太魯閣號事故造成49死亡、200多人受傷，衛福部在事故發生後開設捐款帳戶，募得11億元的善款，但後續分配方式卻引發爭議。民進黨前立委李俊毅直呼「不要這樣」，認為高雄氣爆與台南大地震善款用途都曾引發爭議，呼籲政府這次別再把太魯閣善款拿去做「間接利用」，因為捐款者的本意就是把錢用在受災者及其家庭身上。

李俊毅昨日（21）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，他不希望善款一直累積，2016年2月6日台南大地震善款逾40億也是這個狀況，「不要再捐了！」整件事情政府應該負的責任如照顧、理賠等，應該才是最主要處理的重點才對，而不是靠這些所謂的「愛心捐款」。針對捐款專戶一事，衛福部日前已宣布至15日零時截止。

談到善款分配，李俊毅直言，台灣不是第一次接受社會善款，都有相關邏輯、規矩可循，他最擔心的就是「善款做間接性的利用」，也就是沒有直接用到受災者身上。李強調，捐款者的心意就是希望能夠直接幫助這些受災者，像本來說只有三分之一要分給他們，這個是不對的，他覺得從高雄氣爆、台南地震以來一直都是這個樣子，說到這李忍不住大喊「不要這樣」，因為捐款人的目的就是協助這些受災者，用在他們的治喪、醫療、家屬及其家庭重建，這才是真正的意思，不要又拿去做一大堆間接的軌道安全、教育，因為這是政府本該做的事，卻非捐款者的本意。

至於太魯閣善款委員會家屬僅2人「史上新低」，引發外界的撻伐，李俊毅表示，其實並不是每個家屬都願意出來擔任委員，所以善款分配的管理若沒做好，是會直接被社會指責的；衛福部部長陳時中也說得很清楚，若家屬願多參與他並不反對，這是一個很具有彈性的，並非委員會設了19位委員後就不再動了，故家屬是否願意參與才是重點。他認為，若家屬願參與，這19個委員名額通通給家屬，也是可以的。

(中時新聞網)