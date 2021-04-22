「亞洲舞王」羅志祥過去和大陸網紅周揚青交往9年，去年4月23日周揚青發出千字文震撼彈，除了宣布與羅志祥分手，也大爆羅志祥男女關係混亂黑幕事滿一周年，近來網上頻傳兩人低調復合，周揚青則用歌詞否認。昨(21日)她曬出與一票好友聚餐照片，網友虧照片裡的陳偉霆看來妖嬌，「陳偉霆說讓你刪掉」，周揚青則笑說：「他只告訴我你千萬不要p我，請原圖直出」。

周揚青和羅志祥從去年初起頻傳情變刪文，期間又傳復合，4月周揚青忍無可忍，鄭重宣布兩人已經分手，更爆羅志祥愛玩「多人運動」，與身邊工作人員、旗下藝人有染，還點名「蝴蝶姐姐」愷樂，逼的愷樂第一時間出來認罪道歉，羅志祥也多次發文承認對不起舊愛。

周揚青去年4月爆料羅志祥黑幕。（圖／翻攝自周揚青微博）

羅志祥之後在象徵「我愛你」的5月20日分享7千字「懺情文」，首度公開兩人過往從認識到交往的點滴，有意挽回周揚青，卻遭女方冷處理，羅志祥為此工作全無、聲勢下滑，近期才透過開Youtube頻道進軍網紅界，而周揚青這方不僅人氣翻漲，還首度受邀上真人秀節目《潮流合夥人》，與陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞、劉雨昕結為好友。

周揚青分享和陳偉霆等人合影。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

昨周揚青分享與陳偉霆、劉雨昕等人聚會合影，寫下：「早安！附上昨晚的照片～少了娜娜和丞丞的Fourtry」，網友虧陳偉霆在照片中形象崩壞，周揚青則說陳偉霆沒叫她刪照片，只強調叫她要貼無PS過的原圖，開心因節目結交了好朋友。而日前她更貼出薩維蒂（Saweetie）所唱〈Best Friend〉歌詞截圖，說歌詞超符合她，指自己錢賺了一堆，根本不需要男人，網友問她：「是間接回應某些不實傳聞嗎？（指復合羅志祥）」，周揚青大方說：「是直接」。

(中時新聞網)