英文《中國日報》22日引述加拿大媒體21日報導，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院法官對華為副董事長兼財務長（CFO）孟晚舟引渡聽證會推遲的聲請，作出裁決，批准將聽證會推遲3個半月，到今年8月繼續開庭。

該引渡案最後階段的聽證會原定於下周開始，但孟晚舟律師團於本周一（19日）要求將聽證會推遲到8月，理由是他們需要更多時間審核近日由香港法院允許獲取的相關文件。同時，加拿大正經歷新冠第三波疫情，為安全原因應推遲聽證。

報導稱，華為CFO孟晚舟周三獲得了一項有利裁定，法官批准她引渡聽證會推遲3個半月舉行的聲請。這場法律纏訟已經持續了28個月，聽證會是最後階段，原定於下周開始。

副首席法官曦瑟·荷姆斯（Heather Holmes）周三在不列顛哥倫比亞省高等法院裁定，鑒於匯豐銀行提供的新證據，應批准孟晚舟提出的休庭聲請，以便辯方能夠審核他們認為可能相關的銀行文件。

荷姆斯撤銷了原定於4月26日至5月14日舉行的三周庭審。她下令在8月3日前後重新安排一場聽證。這一決定擾亂了該案的時間表。荷姆斯、孟晚舟的律師和加拿大政府律師將於4月28日舉行會議，為該案制定新的時間表。

匯豐和華為在香港達成和解後，該行同意向她移交相關文件。孟晚舟的律師周一曾表示，匯豐銀行已經提供了一些資料，預計未來六周內會有更多資料交付。

(中時 )