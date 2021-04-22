歐洲超級聯賽在昨天英超6強退出後，凌晨又傳來最新消息，截至目前為止，正式發佈官方新聞稿退出歐超聯運作的球團，已有10家俱樂部。僅剩當初被推舉為聯盟主席的皇馬，以及還有巴塞隆納兩家西甲球隊存留，而這個歐超聯盟才成立不到36小時就瞬間分崩離析，慘況讓人不勝唏噓！

There is a real Donnybrook going on in European #Futbol, the surprise announcement by #RealMadrid President Florentino Pérez Rodríguez of a proposed "Super League" a closed league of the highest performing clubs. Futbol fans revolt cancelling the effort. https://t.co/bdBecH233x — JObiewann (@JeffObiewann) April 21, 2021

而歐超聯賽主席和皇馬主席弗洛倫蒂諾(Florentino Rodríguez)，今天接受本該於昨天接受的塞爾維亞電視台專訪，他感到既生氣又不理解，目前尤文圖斯和AC米蘭都宣佈退出，但弗洛倫蒂諾給出說法卻完全不同：「歐超處待命狀態，我能確定這點尤文和米蘭都沒退出，皇馬、巴薩、尤文和米蘭正透過交談來尋求出路。」

「我很傷心、失望，因為我們為此努力三年，本希望可借此穩定西班牙足球經濟狀況，聯賽肯定是不可撼動的，那是歷史一部份，但有些舊模式已過時了，只有從四強決賽開始才有關注度。」他說道。有些小國球隊能面對豪門，當然為此高興。但當我們處在這種狀況，上季12强就損失60億歐元。歐冠模式不管用，所以要组建新模式，要讓歐洲最強俱樂部聚在一起，我們分析了數據，明白能借此多賺錢，全球40億球迷中，有20億是12強粉絲。」

「我從未見過如此多敵意，太過份了，這讓所有人吃驚，在宣佈成立聯盟時，就說想和歐洲與國際足聯間溝通聯繫，但他們卻沒反應。」弗洛倫蒂諾繼續說道，「20年間我從沒見過那麼多敵意，我人生中多了很多威脅和侮辱，就好像我殺了足球！」字裡行間看出弗洛倫蒂諾的不滿和情緒。

(中時新聞網)