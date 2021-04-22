新任交通部長王國材。(資料照)

台鐵太魯閣號事故後，交通部長林佳龍下台，由政次王國材接任，台鐵副局長杜微升任局長，外界關注台鐵能否因此加速改革。國民黨立委林為洲昨(21日)表示，並不認為將來改革會有很大的成果，因為關鍵就是：還是原本這批人「自己要改自己」，「我已經沒信心了啦」。

對於交通部跟台鐵的人事新局，行政院發言人羅秉成20日表示，台鐵改革迫在眉睫，勢在必行，交通部新團隊展開台鐵改革新局，從新任部長、政務次長到台鐵局長，都是有相當豐富經驗，且有執行力、行動力跟協調力的人選，院長蘇貞昌希望行政團隊能夠一起推動台鐵改革。

對此，林為洲21日在網路政論節目《雲端最前線》中談到，「我並不認為將來改革會有很大的成果」，因為還是原本這批人「自己要改自己」，而改革自己、改自己的過程，通常很慢、很痛苦；他提到，「國民黨也常被罵改革很慢啊！因為自己改自己」，需要外部壓力。

林為洲直言，最有可能是行政院要站出來統籌改革，政院可統籌各部會，這某種程度也算是一種「外部」；不過他最後仍搖頭說，「你叫台鐵自己改革自己，我已經沒信心了啦」，從普悠瑪事件到太魯閣事件，還有144項總體檢冠冕堂皇稱已解除列管，但太多都還是有問題，結果還是解除，就是因為行政院沒負起責任。

(中時新聞網)