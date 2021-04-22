女子酒後深夜回家真的要當心！去（2020）年10月24日，一名正妹到新北市新莊某KTV飲酒狂歡，豈料凌晨返家時不勝酒力，向自稱是Uber駕駛的鄭姓男子叫車，結果乘車過程竟遭壓頭強逼口交、偷親，昏睡的正妹因此驚醒直問「我在哪？」嚇得鄭男趕緊罷手後裝傻，將人載到目的地後便逃離，事後鄭男被乘機性交及猥褻等罪起訴。對此Uber公司昨（21）日回應，車隊及駕駛均查無此人。

據檢警指出，家住台北中山區的一名正妹，去年10月24日凌晨跟友人在新莊結束唱歌後，因為太多黃湯下肚無法自行返家，便向自稱「Uber駕駛」的鄭姓男子叫車。孰料鄭男見副駕駛座的她昏昏欲睡起了歹念，車停路邊就趁機偷親，甚至還色心大起脫下褲子，壓女子頭強迫口交，如此大動作，正妹終於驚醒，馬上開口問「我在哪裡？」鄭男見狀終於停手，佯裝沒事把人載回家後趕緊逃離。而該女子酒醒後回想鄭男下手經過，當場崩潰報警，台北地檢署訊後也依乘機性交及猥褻等罪將鄭男起訴。

針對此案，Uber公司昨日透過公關公司澄清車隊及駕駛均無此人，表示「2020年10月24日，一位女性乘客透過JD共乘2.0平台服務叫車的性侵案件，並且描述提供該行程駕駛為 Uber 駕駛。經本公司內部調查多元化計程車車隊和其簽約駕駛用戶資訊，確認查無此人。」與檢方起訴書內容提及鄭男平日以Uber駕駛為業有所出入。

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(中時新聞網)