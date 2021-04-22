美國中情局（CIA）日前公布世界各國2021的年總和生育率（fertility rate）預測數據，指出台灣是全球227個國家和地區中的最後一名，也掀起要不要生小孩的話題。民進黨台北市議員許淑華卻自爆，自己已經有5個小孩。

許淑華昨（21）日在臉書表示，最近台灣生育率問題引發很多人討論，並自爆，「跟大家說一個秘密，我已經有5個小孩惹！是未婚生子嗎？父親是誰呢？」

原來是許淑華在家扶基金會認養5個小孩，他們會寫信和許淑華分享日常生活、心情點滴，讓許淑華知道他們都有努力學習，也會幫忙分擔家事。

5個小孩寫信給許淑華分享生活點滴。（圖／摘自許淑華臉書）

大女兒感謝許淑華的幫助，在新的學期，自己也要盡全力學習。二兒子則說自己考試都有60分，會繼續加油、會乖乖的。三兒子信中寫道，「快過年了，所以我盡力地幫忙奶奶打掃家裡，讓大家好過年。」已經畢業的四女兒，因不能去打工，所以都在家裡做家事；小女兒則貼心提醒許淑華要穿暖一點。

許淑華說，「每次看了都覺得暖暖的，我知道你們都有乖乖的努力成長唷」。她也鼓勵不論是已經有小孩、想生但還沒生的夫妻，或是像她一樣，屬於還沒有對象的族群，在經濟條件許可的情況下，都可以透過認養（助養）的方式把愛傳出去，幫助台灣小孩好好上學跟生活。

(中時新聞網)