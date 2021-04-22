台股雖然受到國際盤轉弱影響而拉回，但低價效應仍持續發酵中，在原物料部分，在外資喊出長榮(2603)上看101元後，航運股仍然是最強的主流，目前因為非電比重仍有5成左右，是以當塑化、鋼鐵轉弱時，造紙、紡織會接棒輪動，多頭結構就是「強者恆強、落後補漲」。

傳產目前走多頭，但電子現階段則是拉回整理格局，尤其是高價位電子股因資金失血、進入籌碼沉澱期，還好低價電子的活力不退，面板族成為目前電子人氣中心，面板會成為電子股的領軍主角，除了面板報價節節揚升的利多外，另一個主因就是價格低；此種結構在電子人氣未回溫前將持續進行。

從盤面觀察，非電為主流的態勢並未改變，還好電子也有新族群崛起，如半導體矽晶圓周二強勢、周三仍能續強，並未出現「一日行情」，顯示介入此類股的市場力非以短線為主；另外，面板強勢之外，記憶體模組族群也開始輪動，顯示電子人氣確實開始見到市場買力。

(時報資訊)