美股四大指數全面走揚，台北股市今(22日)開盤以17302.73點開出，上漲100.62點，台積電開盤上漲4元，開在596元，聯電開盤上漲1.6元，開在55元，聯發科早盤再度站回千元價位，來到1010元，近期表現強勢的中鋼以及面板、航運族群持續火熱，推升大盤指數站上17400點，再創新高，大漲200點。

美股周三止跌回穩，道瓊工業指數終場上漲316.01點(或0.93%)，收在34137.31點，標普500指數收盤上漲38.48點(或0.93%)，收在4173.42點，那斯達克指數終場上漲163.95點(或1.19%)，收在13,950.22點，費城半導體指數終場上漲85.82點(或2.75%)，收在3207.25點。

台股21日開低走低，盤中一度跌逾150點，航運族群續強，長榮、裕民、陽明、萬海等多檔亮燈漲停，面板族群也表現搶眼，彩晶攻上漲停，股價來到近17年新高，友達、群創也漲逾9%，台積電則是殺尾盤，收在592元，下跌10元，集中市場加權指數終場以17202.11點作收，下跌121.76點。

法人表示，21日適逢台指期結算，台股尾盤下殺拉低結算屬短線壓盤的動作，對台股未來走勢不會有太大影響，散戶投資人不需要感到憂慮，目前台股仍維持多方結構，選股比較重要，其中傳產股後續還是會慢慢走升。

(中時新聞網)