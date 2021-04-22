【愛傳媒特約記者吳思賢報導】有句出了名的俗話說：「有唐山公沒唐山嬤」，意思是先民來到台灣都是男性，所以推論後來跟原住民通婚。不過上一代台灣首富王永慶家族史有內幕，恰恰用實際歷史推翻了前述這種說法。

王永慶是來台第五代，相較於不少家族的來台第一代都是男性，王家來台第一代則是女姓。

根據王永慶家族的族譜，台灣王家來台的第一代，是出生於清朝乾隆39年、卒於光緒8年，歷經多朝、享嵩壽108歲的寡婦許雪（1774~1882）。她在十九世紀因為福建遭遇嚴重災荒，於是率領子（第二代王天來）、媳（林謹）渡海來到台灣，後來在直潭落腳，教子媳墾荒重操種茶的舊業。

王永慶家族來自福建泉州安溪縣金田鄉還二里，第一代被稱為「王來祖」，當地甚至稱頌她「引子登蓬島，導兒建直潭」，儼然是直潭最早的開墾者。

王永慶的族人還住在直潭這一帶，祖厝王家祠堂的匾名為「感恩堂」（見照片），裡面供奉著來台的祖先牌位。王家祠堂旁邊就是王永慶的故居，如今只剩空地。偶爾會有遊客慕名來找王永慶的故居，其實看到的應該是王家的祠堂感恩堂。

王家來台一直以種茶維生，經濟情況不算好，只能說尚能糊口，王永慶祖父、第三代的王添泉讀過書，主持過私塾，但收入很有限，所以王永慶的父親、第四代的王長庚生病時差點因為沒錢看醫生而走上絕路，這也是後來王永慶開設長庚醫院的原因。

王永慶出生於大正六年、西元1917年，幼時家境清寒，後來到嘉義經營米糧生意，他建立製造業王國，總督府的稻米配給政策也間接幫了忙。因為王永慶米糧生意成功之時，已逢二次大戰末期，總督府開始在台灣實施稻米配給，王永慶只好結束米糧生意轉而投資磚瓦工廠，從此開始踏入製造業，一步步成為台灣首富，還被稱為「台灣的松下幸之助」。

想看王永慶故居的民眾，一定會失望，因為故居早就不在了。如果想看王家祠堂，請記得祠堂並沒有開放參觀，平常大門都是關上的。千萬不要打擾仍在當地居住的族人。如果經過時遇上了王家的族人，因為他們都是很純樸的直潭居民，有緣或許可以聊上幾句，但切忌把這裡當成有對外開放的觀光景點，更不要因為聚眾喧囂、甚至隨便侵入民宅拍照而造成不必要的困擾。

(中時新聞網)