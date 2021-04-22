德國的海洋研究中心，針對福島排放含氚核廢水的洋流模擬影片。（圖／翻攝自立法院官方網站）

駐日代表謝長廷臉書發文，引發外界高度爭議。國民黨立委鄭正鈐在質詢原能會主委謝曉星時，針對謝長廷文章提出質疑。（圖／翻攝自立法院官方網站）

日本4月13日決議福島核廢水將在2年後排放入海，駐日代表謝長廷相關言行，引發外界撻伐。國民黨立委鄭正鈐昨日（21）質詢原能會主委謝曉星，秀出德國的海洋研究中心所做的福島排放含氚核廢水洋流模擬影片，指228天後就會到台灣東岸。針對該模擬結果，謝曉星多次點頭；謝曉星也坦言，謝長廷發言前並未先問過原能會意見，更跳針稱謝長廷並非核能專業、不專業，他也認為謝長廷「講太過」。

鄭正鈐質詢指出，德國的海洋研究中心，針對福島排放含氚核廢水的洋流模擬影片，228天會到台灣東岸、400天左右會到台灣西岸、600天左右整個台灣都會被核廢水包圍影響，這說明福島排放137萬公噸含氚的核廢水是全球的、全面的衝擊，無法置身事外。

鄭正鈐詢問，台灣與日本中間存在亞熱帶典型水團（Subtropical mode water, STMW），該水團會將日本福島附近海水，帶入台灣海域水下約100米至200米間（含西南區海域），福島核災後，是否台灣周遭海域，已經監測到輻射訊號？謝曉星回應有檢測到，311之後銫137輻射數值有偏高。鄭正鈐直言，這實在令人擔心，更何況兩年後，日本要排放核廢水高達30年之久，對於海洋生態的衝擊破壞，我們實在不能坐視不管。

鄭正鈐詢問，現在台灣核電廠排放的水是「爐水」嗎？謝曉星回應，有部分，到大洋裡去。鄭正鈐質疑，台電已經再三說明，「爐水」是百分之百回收使用；鄭正鈐再詢問，謝長廷臉書發文前是否有問過原能會意見？謝曉星回答「沒有問過」。鄭正鈐追問，謝長廷臉書「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海」之言是否為真？謝曉星直言，謝長廷代表並非核能專業、不專業且說法太過。對此，鄭正鈐要求原能會要正式聲明，台灣從來沒有將爐水排放到大洋裡去。

日本官員稱核廢水「喝了沒事」 原能會主委打臉：髒水你會喝嗎？

謝長廷稱台灣也排核廢水為日解套？ 原能會主委：他不是專家

(中時新聞網)