針對媒體報導子公司-鵬鼎產品出問題恐掉單？臻鼎-KY(4958)澄清表示，媒體報導子公司鵬鼎訊息，純屬媒體自行臆測，為未經證實之錯誤訊息，敬請投資人審慎判斷。

近期市場傳聞，臻鼎-KY子公司鵬鼎產品出問題，恐遭美系客戶求償且可能掉單，致使臻鼎-KY及鵬鼎近期股價相對弱勢，臻鼎-KY針對傳聞正式澄清。

臻鼎-KY表示，財經電視節目「錢線百分百」及其他網路財經頻道等媒體報導子公司鵬鼎之公司訊息，純屬媒體自行臆測，為未經證實之錯誤訊息，敬請投資人審慎判斷。

臻鼎-KY強調，身為PCB全球領導品牌，對於企業社會責任、客戶承諾，永遠都是企業經營最高使命，我們嚴格控管所有製造及經營流程，更不容許損及客戶、投資人以及員工等利害關係人的權益，對環境保護及產業創新，更是不餘遺力，我們時刻鞭策自己，唯有不斷精進技術與回饋社會，才是企業永續之道。

臻鼎-KY自結3月合併營收為92.94億元，年成長12.55%，累計第1季合併營收為271.74億元，年成長55.17%，創下歷年同期新高；臻鼎-KY預估，第2季合併營收有機會與第1季持平或略低。

(時報資訊)