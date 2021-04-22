在華人社會中，結婚後所要面對的人際關係大多很煎熬，尤其是婆媳相處之道，更是從古至今的大難題，至今仍是大眾熱議話題，生養一雙子女的知名作家廖輝英，日前上節目就討論到相關問題，分享了過年時兒子帶著媳婦回家吃年夜飯時的小插曲，光是幫忙的問題，就讓她直呼「捨不得兒子」。

廖輝英日前作客《新聞挖挖哇》節目，討論「當丈母娘和婆婆，哪個比較爽」主題，她透露兒子婚後的第一個過年，媳婦有特地打電話來家裡，提前問了需要幫忙什麼？廖輝英覺得她很有心，但也考量媳婦嫁做人婦才第一年，就爽快跟她說不用幫忙，後來媳婦主動去廚房洗碗，又被廖輝英打斷，覺得沒幾個碗她來洗就好，沒想到不久後看到兒子在洗碗。

廖輝英納悶，跟兒子說媽媽沒要你來洗，兒子則解釋在家裡都是老婆煮飯、他負責洗碗的，廖輝英回想當時，覺得兒子夫妻倆應該是商量好的，「我媳婦也是很直腸子」，但她想到兒子從小在家也沒洗過幾次碗，如今看到媳婦坐著休息、兒子卻在洗碗，她突然心疼捨不得，就以「你又洗不乾淨」當藉口，把兒子趕走，自己洗完了碗。

之後過年，廖輝英也一直都沒要媳婦幫忙，也不想給媳婦下馬威，表示「她就是人家的女兒」，透露媳婦的個性就是很直爽明朗，「雖然不見得會講很多好話，但說的都是真話」，更讚媳婦懷孕直到生小孩，過程中都有不斷傳孩子的各種照片給她，彼此雖還需要多磨合，但關係其實不錯，反倒是兒子只有有事才會打電話給媽媽。

(中時新聞網)