黑幫擄人逼簽億元本票 小弟背著老大暗槓2000萬

黑幫擄人逼簽億元本票 小弟背著老大暗槓2000萬

北市士林區今年2月底，發生土地開發公司股東遭擄強逼簽下破億元本票，檢警第一時間逮捕涉案紀姓主嫌等3人，現仍羈押中。21日循線逮捕動手犯案的天道盟成員吳男等7人，起出有天道盟標誌的名片，警方進一步發現，竟有小弟「暗槓」2000萬被害人簽發本票，連吳都不知情，警方告知後，氣得他大罵小弟「沒有倫理！」

警方20日、21日持搜索票逮捕40歲的吳男，以及30歲的饒男、30歲的江男等7人，其中1人未成年，檢方複訊，依妨害自由、恐嚇等罪聲押，法院昨晚裁定吳男10萬交保、饒、江男5交保，其餘請回。

今年2月22日，犯案的82歲紀男與被害72歲楊男因共同投資士林區平等里土地，長年以來有產權糾紛，紀因身材瘦小常遭欺負，女兒看不過去，與男友商量後，找來天道盟吳男謀劃，編造要承租楊男前港街一處房屋，誘騙楊出門簽約，再由吳等人強擄到山區與紀女會合，10人分乘2輛轎車，將楊男押往雲林毆打，揚言「要弄死他」。

楊男遭板凳毆打，頭、腳受傷，但因心臟病宿疾，擔心真的會發生意外，簽下6張共計1億多元本票，以及讓渡書，預計將平等里的土地讓渡給紀等人，犯案吳男可獲得3成的佣金。但案發當時，遭楊男的祕書目擊並報警，紀男、紀女以及男友凌晨北返躲進北市律師事務所內，警方案發後數小時以妨害自由等罪，在事務所樓下逮捕紀男等人。

警方調閱監視器，發現涉案嫌犯不止紀男等3人，根據車牌發現吳男等7人，均為天道盟成員，平時經營放款，見土地開發有利可圖，在名片上印天道盟圖騰，並以「天Ｘ開發公司」處理糾紛。但連吳都料想不到，找來支援的蘇姓小弟，竟趁楊簽發多張本票，私藏其中1張，直至警方搜索時，在蘇的車內發現，吳被捕後得知被「暗槓」，氣得大罵小弟。

(中時 )