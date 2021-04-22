台灣帛琉旅遊泡泡推動不順，4月21日出發的團僅2名旅客，交通部觀光局今指出，其實大部分亞太地區國家地區都有興趣跟台灣做泡泡，其中包括越南、關島、菲律賓、馬來西亞、新加坡、夏威夷等，都很積極在與台灣洽談。

觀光局長張錫聰表示，台帛泡泡目前還在磨合期，有些問題需要檢討，旅遊業者後續看好4月底到5月有連假，加上暑假快要到了，後續的訂位市場詢問度有比較高。

至於會不會放寬，張錫聰強調還要檢討，第一次出去是當然最嚴苛，所以有加強版自主健康管理，但所有採檢都是陰性，如果帛琉一直是零確診，隨時可以滾動檢討相關措施。

張錫聰說，大部分亞太地區國家地區都有興趣跟台灣談旅遊泡泡，有些是外交部門、有些是旅遊部門，這周亞太各國駐台北旅遊代表都到觀光局來，包括越南、關島、菲律賓、馬來西亞、新加坡、夏威夷等都很積極，但大家都知道關鍵在防疫，如果對風險評估互相有信任，撮合機率就高。

觀光局表示，包括馬里亞納觀光局、帛琉觀光局、法國旅遊發展署台灣區代表、關島觀光局、阿曼駐華商務辦事處、香港旅遊發展局、日本青森八戶市、非洲駐華辦事處、馬來西亞觀光局、菲律賓觀光局、泰國觀光局、西班牙商務辦事處等單位，昨日都有來拜會，討論泡泡的可能性。

(中時 )