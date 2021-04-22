台鐵太魯閣號出軌意外造成重大傷亡，以及疫苗、公投等政策爭議事件不斷，民眾對多位政治人物的近期表現如何看待？據媒體昨(21日)公布最新政治人物聲望民調指出，新北市長侯友宜在全台13位政治人物中的聲望排名第一；總統蔡英文在該民調中則位居第六，若與去年8月同一媒體所做民調，支持度暴跌了11個百分點，20至29歲年輕人的支持比例更是下滑了15個百分點。

根據《TVBS》公布針對13位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查，了解全國民眾對他們近期表現的評價，結果顯示，侯友宜以滿意度達74%，排名第一，其次依序為衛福部長陳時中的66%、台中市長盧秀燕的51%、台南市長鄭文燦的50%、台北市長柯文哲42%。

TVBS去年8月也曾公布一項針對政治人物支持度的民調，當時正值高雄市長補選結束後2周、所列政治人物名單相較此次則僅少了一位立法院長游錫堃。依去年8月該項民調顯示，蔡英文的滿意度為52%，且當時的分析已顯示，各年齡層對蔡英文滿意度都有所下滑，其中下滑最多的是20至29歲的年輕族群，從原本74%大幅降低為53%；30至39歲族群也從原本63%降至48%，其中中間選民的滿意度，也由原本的56%降低至41%。

而在昨天公布的民調中，蔡英文則是以41%的支持度排名第六，但若對比去年8月該民調，蔡支持度整整下滑了11個百分點，其中20至29歲的年輕人又再度下降了15個百分點，60歲以上民眾的滿意度也下滑了13個百分點，就連民進黨認同者對於蔡英文的滿意度都下降了1成多。

昨天的民調是TVBS民意調查中心於4月13日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1447位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為442位，拒訪率為30.5%，最後成功訪問有效樣本1005位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

(中時新聞網)