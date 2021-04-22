糗大了！一對姊妹花從台中搭高鐵去高雄，上車以後發現位置被坐走，氣勢洶洶的走到座位旁邊請對方起身讓座，但聽完對方的說法之後，妹妹直接把姊姊罵爆，並趕緊去找列車長求救，原來不是人家亂坐，而是姊妹倆上錯車了。
一名女網友日前在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，和姊姊搭車回高雄，姊姊一看到車來就匆忙得喊她上車，兩人走入車廂後發現「位置被人坐走了」，姊姊就讓她去叫那位先生起來，結果卻糗大了，原來人家根本沒坐錯位置，是她倆上錯車了。
女網友發現真相後，覺得實在是太丟臉了，因此只留下一句不好意思，忘了向對方道歉，就抓著姊姊落荒而逃，趕緊去找列車長求救，事情處理好之後，「姐姐被我罵爆了，覺得對那位先生超級不好意思」。
神糗的狀況，讓人看了尷尬癌都要發作，也引發網友熱烈討論，「上錯車也滿天兵的」、「實在是太尷尬了」、「上車前真的要先看車」、「下次上車前多注意一下廣播跟上車前的車跑馬燈牌，不然上錯車真的很尷尬又麻煩」、「那位先生表示：我想靜靜好嗎？」
不過，也有網友表示，上錯車算是高鐵台中站的日常吧！南下北上的列車都蠻常發生的，但要注意數字1開頭的直達車幾乎都會停在月台A側。因此建議搭車之前還是先確認好車票與列車的號碼，以免發生這樣的糗事。
(中時新聞網)
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