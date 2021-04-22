以軍工規筆電及平板製造為主的倫飛電腦（2364）， 為健全財務結構，21日經董事會決議擬將辦理減資以彌補累積虧損，預計減資金額達17.11餘億元、減資比率超過87％，減資後股本則將縮減為2.48億元。

倫飛電腦目前實收資本額為19.59餘億元，雖2020年度營運終結八年的連續虧損、順利轉虧為盈，營益率由前五年的負數轉正為0.14％，淨後淨利0.21億元，稅後每股盈餘達0.11元，但截至去年年底為止，累計虧損已達17.11餘億元。

倫飛發言人楊建國於重訊記者會中說明，此回減資預計將消除共1億7,113萬2011股，含普通股1.71餘億股及特別股7,328股，減資比率則高達87.34％。

預計減資案俟於今年6月3日的股東會通過、並呈奉主管機關核准後，再授權董事會訂定包括減資基準日、減資換發股票作業計畫、減資換股基準日及新股上市等事宜。

(工商 )