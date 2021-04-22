品牌廠華碩（2357）PC核心事業營運重新站回近年新高，得獎數也要拚創高。當今世界三大設計獎之一的「德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）」公布最新得獎名單，華碩以含括電競手機、筆電、桌機、螢幕、板卡及PC周邊配件，還有智慧居家產品等，一口氣就奪下37項設計獎。

華碩設計長楊明晉表示，華碩在產品設計的創意發想階段，就以用戶需求和喜好出發，希望能給使用者最好的產品體驗。

此回華碩拿下的37項產品設計獎中，除了今年的電競手機新品ROG Phone 5，與ROG遊戲控制器3（ROG Kunai 3）外，主要的PC產品包含了ASUS Zenbook Duo / Pro Duo及Chromebook、Vivobook等系列共11款筆電、ROG Flow X13在內的4款電競筆電，還有含括ASUS Chromebox 4等6款桌機。

另在PC周邊及板卡產品部分，則有如ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT、ROG MAXIMUS XIII EXTREME等5款板卡，與ASUS ProArt Display PA328CGV / PA148CTV等兩款專業創作者系列螢幕，還有包括ROG RYUJIN II 240一體式水冷散熱器、ROG Falchion無線電競鍵盤、ROG Gladius III電競滑鼠等。

其它還有ASUS PureGo蔬果洗淨偵測器、ASUS ZenBeam Latte L1投影機，與多款即將上市新品等。

(工商 )