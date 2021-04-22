台股加權指數22日開在17,302.73點，上漲100.62點，權王台積電（2330）開在596元，上漲4元，傳出漲價的聯電（2303）、面板雙雄友達（2409）、群創（3481），以及傳產指標股中鋼（2002）、長榮（2603）紛紛上揚，帶動台股早盤大漲200點，站上17,410點，再創新高點。

全球領袖地球日氣候高峰會前電動車類股飆高，再加上企業財報創佳績、最新IPO的個股大漲，帶動美國四大指數全面走強。

道瓊工業平均指數4月21日上漲0.93％（316.01點）、收34,137.31點。那斯達克指數上漲1.19％（163.95點）、收13,950.22點。費城半導體指數上漲2.75％（85.82點）、收3,207.25點。

元富投顧指出，台股近來在類股的內涵上，有了很大變化，由於美國全面禁止高階晶片銷售到中國大陸，台灣的IC設計公司受到影響，因此，包括台積電、聯發科、世芯-KY、晶心科..幾乎全面走軟。

而本土投資人轉向傳產股，資金排擠現象更嚴重，傳產股由水泥、塑化、紡織、機電、造紙、鋼鐵到航運，幾乎全面動了起來，金融股也有補漲味道，因此，大盤持續大量翻滾創新高。

但電子股繼續向下修正，如何汰弱換強變的格外重要，大盤10日線（17,100點）不破，都屬強勢格局。

(工商 )