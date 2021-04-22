資深媒體人許聖梅，因為評論時事風格犀利，是各大談話性節目愛用來賓之一，昔日透露替老公背下千萬債務，導致婚姻生活被經濟壓垮，一度動了離婚念頭，近日上節目更透露和老公過著近30年無性生活，夫妻互動更是像路人一般。

許聖梅近來上節目《新聞挖挖哇》，論夫妻之間冷落的問題，她表示與一般人相反，因為工作比較忙導致會忽略老公，夫妻也不太會抱抱親親，尤其孩子出生後，為了便於照顧，夫妻多年前就開始分房睡，更自曝最後一次行房是懷二女兒時，算一算夫妻倆也將近過著30年無性生活，甚至連被老公碰觸都覺得不自在，這讓另一位名嘴呂文婉笑說：「那你蜘蛛絲沒有比我好太多」。

許聖梅表示雖然工作太忙會忽略老公，但老公其實還是很關心她的日常細節，比如會提醒她喝維他命，或者要接送她工作，直到某次看見老公穿著全迷彩出門，詢問老公怎打扮成這樣？這時女兒無奈回應：「你都不知道大鼻愛迷彩嗎」，才意識到自己有多冷落老公，甚至連他有「三高」都不知道，因此這幾年生活也有了改變，像是有空檔就會訂餐廳和老公吃飯。

許聖梅去年透露老公因投資失利，欠下千萬債務，加上生活開銷和房貸、車貸，每個月要燒大約17萬，經濟壓力之大，讓她曾經一度崩潰感嘆「到死都還不完」。

(中時新聞網)