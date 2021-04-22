航海王打敗股王！全球陷入缺櫃缺艙，航運業績看好，法人報告紛紛上修目標價，貨櫃三雄股價更是天天漲，長榮海運（2603）股價今日盤中站上80元大關，換算市值已經超越4000億元，打敗股王大立光，法人更喊出長榮股價上看3位數。

海運價格飆漲，長榮、陽明（2609）、萬海（2615）受惠運價持續上漲，不只5月起長約價格傳出將較去年同期翻倍甚至更高，昨日甚至傳出，就算加錢也沒艙，這讓貨櫃三雄近期股價強漲，股價持續創下波段高點，更成為資金競逐熱點。

法人表示，貨櫃三雄今年以來業績表現優於預期，加上景氣持續復甦，趕出貨的報復性出貨潮讓貨源源不絕，進入第三季的傳統旺季，缺櫃及高運價現象恐將持續，而隨著市值大增，長榮更有望進入台灣50成分股，吸引法人開始留意。

反映在股價上，美系外資在最新出爐的報告中，將長榮目標價由原先的60元一舉調高至101元，重申「加碼」評等；本土法人最新出爐的報告，也將萬海目標價一舉調高至128元，重申「買進」評等，看好航運股即將出現第一支「三位數」股票。

(中時 )