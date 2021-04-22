27 Pts | 8 Reb | 5 Ast



- Pascal Siakam pic.twitter.com/Vniz4ijxb9 — Toronto Raptors (@Raptors) April 22, 2021

這次厄文再神，也挽回不了籃網的頹勢！儘管厄文拿下28分、11籃板與8助攻的接近大三元表現，籃網仍遭暴龍上演逆轉秀，終場103比114不敵地主暴龍，關鍵就在暴龍大前鋒席亞卡徹底爆發，貢獻27分、9籃板及6助攻的優異演出。

原本打完首節，籃網還以36比23大幅領先地主暴龍，卻從次節開始，遭到席亞卡、阿奴諾比、范維利特等人砲轟，形勢轉眼就告逆轉，暴龍來到下半場一度領先到15分以上，就算厄文還想反撲，卻在最後關頭再次熄火，也讓籃網認輸。

好不容易等到傷兵全部歸隊的暴龍，看來先前就算因為違規輪休被聯盟罰款，也有不錯的代價，除了席亞卡，阿奴諾比也拿25分，范維利特17分，羅瑞14分、7籃板及5助攻，不過暴龍替補前鋒布歇不慎左膝扭傷，只好提前宣告傷退。

反觀籃網除了厄文，得分最高的是布魯斯布朗的21分，他也抓14籃板，喬哈里斯14分，沙梅特10分，儘管接下來哈登還因腿傷復發，處於無限期停賽階段，先前大腿撞傷的杜蘭特，卻有可能在24日出戰塞爾提克，或在26日遭遇太陽宣告重新復出。

(中時 )