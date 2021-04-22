美國國務院20日起正式調整各國旅遊警示，新增116國後，目前全球一共有150國為最高風險第4級別的「不要旅行」警示。台灣先前被列為最低級別的第1級警示，現在已經跳增為第3級別的「三思而後行」，調升理由為「和新冠肺炎相關的旅行限制」。

美國國務院19日預告，將大幅提升各國旅遊警示，預計全球約80%國家將被列入「不要旅行」（Do Not Travel）級別，指出這些國家將因為新冠疫情，帶給遊客「前所未見的風險」。

路透社報導，國務院已經於20日起，陸續調整各國旅遊警示，目前全球有116國被提升為最高風險的第4級「不要旅行」級別，再加上先前的34國，現階段全球一共有150國遭美國列入「不要旅行」級別。目前尚不清楚國務院調整旅遊警示的工作是否已經完成。

值得注意的是，20日以前，全球200多個國家與地區中，僅台灣、紐西蘭、澳門被列為最安全的第1級「行使正常預防措施」（Exercise Normal Precautions）級別，不過21日，台灣的旅遊警示已被調升為第3級的「三思而後行」（Reconsider Travel）。

目前台灣只和帛琉開展旅遊泡泡。

國務院官網指出，將台灣提升為第3級主要是因為「和新冠肺炎相關的旅行限制」，官網並未詳細說明何謂「和新冠肺炎相關的旅行限制」。網頁後續指出，目前美國疾病管制暨預防中心（CDC）對台灣發布的健康預警（Travel Health Notice）仍為第1級，代表新冠疫情程度為第1級「低」級別。

此外，目前只有不丹被國務院列為旅遊警示第1級，鄰國南韓、越南、新加坡、泰國等被列入第2級別的「提高警覺」（Exercise Increased Caution）。這幾國被列入第2級的原因為「新冠肺炎」，現階段美國CDC對南韓、新加坡、泰國的疫情示警為第2級「中等」級別，只有越南仍是「低」級別。

另外，大陸、日本的旅遊警示也同樣列入第3級的「三思而後行」，日本入列的原因為「和新冠肺炎相關的旅行限制」。

國務院的旅遊警示並不具強制力，也不會限制美國公民前往這些地方。

新列入第4級「不要旅行」級別的國家包含許多美國傳統友好國家，例如英國、德國、加拿大、以色列，指出這些國家有「非常高」風險的新冠肺炎疫情。

國務院先前指出，調整旅遊警示只是為了更貼近美國CDC現有的流行病學評估及旅遊建議，同時還會考量境內的檢測可得性，及對方目前對美國公民的旅行限制。

(中時新聞網)