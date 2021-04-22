女星小嫻熱愛運動與大自然，加上一身小麥色肌膚，讓她整個人散發健康美，而平時總是大方頂著淡妝的小嫻，近日則難得認真化妝打扮，俏麗模樣讓男友金剛看到都嚇一跳，小嫻的打扮照曝光後也引發網一片狂讚太漂亮。

小嫻保養有術，擁有俏麗顏值和前凸後翹的好身材，讓外界看不出她已41歲，而平時總是大方頂著淡妝的小嫻，昨（21日）則在IG曬出她的打扮照，只見小嫻頂著精緻妝容、身穿低胸白色上衣，更顯小嫻的精緻五官和傲人上圍。

小嫻難得認真化妝打扮，俏麗模樣讓男友金剛看到都嚇一跳，直呼很不習慣，而小嫻的美照曝光後，吸引好姊妹艾莉絲、「GiGi」林如琦、黃小柔、Lala蘇心甯大讚很美，網友也留言直呼：「好漂亮」、「打扮起來電死人」、「還是少女」、「我也不習慣 好美喔」、「好美！甜美笑容」、「秒變公主風」。

小嫻和金剛愛得大方，也不吝嗇po文曬恩愛。（圖／取材自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

其實小嫻和金剛去年各自在墾丁展開新生活，兩人因淺水而結緣，都愛運動、熱愛大自然的小嫻和金剛一拍即合，小倆口也在去年8月大方公開戀情，熱戀中的兩人愛得幸福、也樂於分享生活大小事，而小嫻上個月過41歲生日時，金剛為了給小嫻一個驚喜，特別偷偷跑去做蛋糕，金剛不只貼心選了小嫻喜歡的芋頭口味，並以愛心形狀的蛋糕來表達愛意，而金剛也對鏡頭大方放閃喊：「我愛妳」，甜到爆表。

(中時新聞網)